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بعد الانضمام إلى الناتو.. ما دور السويد في حالة نشوب صراع مع روسيا؟

3/7/2024 7:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السويد، بعد انضمامها المرتقب إلى حلف "الناتو" 11 مارس الجاري، في حالة نشوب صراع للحلف مع روسيا.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه من المرجح أن تلعب السويد، التي ليس لها حدود مباشرة مع روسيا، دورا مختلفا بالنسبة للمنظمين العسكريين في الحلف مقارنة بدول خط المواجهة. ووفقا للصحيفة: "ستصبح مركزا لوجستيا في حالة نشوب صراع، فضلا عن طريق لقوات التحالف لمرور التعزيزات القادمة من فنلندا أو دول البلطيق".


وكان الرئيس الهنغاري تاماش شويوك قد وقع يوم الثلاثاء الماضي على موافقة بلاده على عضوية السويد في الحلف، بعد أن كانت هنغاريا آخر دولة، عضو في "الناتو"، تمنع السويد من الانضمام إلى الحلف. وقد تم تقديم طلب انضمام السويد إلى "الناتو" في مايو 2022.

RT

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