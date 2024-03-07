بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
3/7/2024 7:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع "الرهائن".
وكانت بلجيكا دعت مرارا لوقف إطلاق النار ومعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.
MENAFN07032024000208011052ID1107947629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.