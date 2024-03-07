فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي السويد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات منصة التتويج في رالي السويد2024 ضمن منافسات بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ وذلك بعد أن فاز السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن بالمركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 33، ليحصد المزيد من النقاط في سعيه لحصد لقب البطولة.



وفي هذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "بدايةً، أود أن أهنئ الفريق على عزمه وأدائه المميزين خلال السباق، والذي أتاح له فرصة اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى. نؤمن في شركة تويوتا أنّ مشاركاتنا الفاعلة في رياضة سباقات السيارات كبطولة العالم للراليات لا تمثل فقط فرصة لاختبار مدى كفاءة أداء سياراتنا وتقنياتنا الرائدة، وإنما تلعب أيضًا دورًا مهمًا في إثراء عملية التطوير المستقبلية لسيارات تويوتا".



وأضاف تاكيمورا: "نفخر بالإسهام في تحقيق مجتمع محايد للكربون عبر تطوير أفضل السيارات على الإطلاق، وذلك من خلال الاستفادة من المعطيات التي نكتسبها من مشاركاتنا في رياضات سباقات السيارات بما يضمن حرية التنقل للجميع دون استثناء. وأود أن أشكر عشاق تويوتا من أنحاء العالم كافة على الدعم الذي يقدمونه، ونعد بأن نواصل جهودنا لتقديم أفضل تجارب القيادة داخل مضمار السباق وخارجه".



يُعدّ رالي السويد أسرع مراحل موسم بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ويقام بمدينة أوميا شمال السويد بالقرب من القطب الشمالي، حيث الظروف الشتوية القاسية. وقد انطلق السباق عبر الطرق السريعة في الغابات، وصولًا إلى منطقة مخصصة للجماهير. وفي اليوم التالي، تساقطت الثلوج بكثافة، وجرت المرحلتان الأخيرتان في الظلام، وقد تمكّن إيفانز من التغلب على التحديات التي واجهته، خاصةً بعد أن كان أول المنطلقين على الطرقات المغطاة بالثلوج.



وخلال مراحل الرالي، تقدم إيفانز من المركز السادس ليحتل المركز الثاني مع بداية منافسات اليوم الأخير من السباق، بفارقٍ ضئيل في مرحلة "باور" الأخيرة.

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



يُشكّل رالي سفاري كينيا المرحلة المقبلة من البطولة، وسيُقام خلال الفترة ما بين 28 - 31 آذار، ويمثّل الجولة الوحيدة التي تقام في كينيا ضمن بطولة العالم للراليات. ومنذ عودتها في العام 2021، تتميز هذه المرحلة بتحدياتها العديدة للمتسابقين من جميع أنحاء العالم؛ بطرقها الوعرة والصخرية والسرعات العالية عبر السهول المفتوحة.



بإمكان المهتمين استكشاف سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات والمشاركات في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.