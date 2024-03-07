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مبابي يرد على أنباء خلافه مع مدربه إنريكي

3/7/2024 7:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصر قائد باريس سان جيرمان كيليان مبابي على أن "لا مشكلة" لديه مع مدربه لويس إنريكي، وذلك بعد أن سجل ثنائية ليقود فريقه للفوز على ريال سوسييداد 2-1 وبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال.
وحمل مبابي الثلاثاء شارة القائد وافتتح التسجيل أمام سوسييداد بعد مرور ربع ساعة، قبل أن يضيف الثاني في الشوط الثاني.
وحسم سان جيرمان اللقاء بنتيجة 2-1 ليحجز مكانا له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.
وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الأمور جيدة. ليس هناك من مشكلة معه (إنريكي)، حتى لو كان الناس يظنون أن هناك مشكلة. لدي مشاكل كثيرة لكن المدرب ليس واحدا منها".
وتابع "نحن سعداء جدا ببلوغ الدور ربع النهائي".
وكان ابن الـ25 عاما بدأ على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 فبراير الماضي (2-0)، واستبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة الماضي في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.
وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الأخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة الفرنسية رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب "بارك دي برانس".

ملاعب

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