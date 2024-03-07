الاحتلال يقتحم البيرة ويداهم منزلا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا بالبيرة، وداهمت منزلا يعود لعائلة القاضي دون أي اعتقالات حتى اللحظة.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الطويل، وسط مواجهات، تخللها اطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
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