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وسائل إعلام تتحدث عن مشكلة ظهرت لدى قوات أوكرانيا على خط المواجهة

3/7/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين وجنود أوكرانيين، بأن جهود أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية على طول خط المواجهة لم تسفر عن نتائج مهمة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور من شركة الأقمار الصناعية الأمريكية بلانيت لابز، أن التحصينات الدفاعية الأوكرانية غرب أفدييفكا كانت ضعيفة، مما ساهم في نجاحات الجيش الروسي.

وأشارت المقالة إلى أن حملة بناء التحصينات الدفاعية الأوكرانية، لم تسفر عن نتائج مهمة، وأصبح عدم إحراز التقدم في هذا المجال، مشكلة بالنسبة لأوكرانيا مع تصعيد روسيا لهجماتها.
من جانبه قال نيكولاي بيليسكوف، الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، الذي استشهدت الصحيفة برأيه، إن القوات الروسية الآن في وضع مريح وتضع الأساس لهجوم جدي وخطير في النصف الثاني من العام.
وفي 3 مارس، قال البرلماني الأوكراني رومان كوستينكو، إن القوات المسلحة الأوكرانية عند انسحابها من أفدييفكا، واجهت مشكلة بسبب المواقع التي تفتقر للدفاعات اللازمة.

روسيا اليوم

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