وسائل إعلام تتحدث عن مشكلة ظهرت لدى قوات أوكرانيا على خط المواجهة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين وجنود أوكرانيين، بأن جهود أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية على طول خط المواجهة لم تسفر عن نتائج مهمة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صور من شركة الأقمار الصناعية الأمريكية بلانيت لابز، أن التحصينات الدفاعية الأوكرانية غرب أفدييفكا كانت ضعيفة، مما ساهم في نجاحات الجيش الروسي.
وأشارت المقالة إلى أن حملة بناء التحصينات الدفاعية الأوكرانية، لم تسفر عن نتائج مهمة، وأصبح عدم إحراز التقدم في هذا المجال، مشكلة بالنسبة لأوكرانيا مع تصعيد روسيا لهجماتها.
من جانبه قال نيكولاي بيليسكوف، الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، الذي استشهدت الصحيفة برأيه، إن القوات الروسية الآن في وضع مريح وتضع الأساس لهجوم جدي وخطير في النصف الثاني من العام.
وفي 3 مارس، قال البرلماني الأوكراني رومان كوستينكو، إن القوات المسلحة الأوكرانية عند انسحابها من أفدييفكا، واجهت مشكلة بسبب المواقع التي تفتقر للدفاعات اللازمة.
روسيا اليوم
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