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وزير المياه والري يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

3/7/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود في مكتبه بوزارة المياه والري اليوم الخميس، السفير البريطاني لدى المملكة الأردنية الهاشمية فيليب هول وتناول اللقاء التحديات المائية وابرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.
وعبر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة وخاصة المملكة المتحدة والشعب البريطاني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.
من ناحيته عبر السفير البريطاني فيليب هول عن اهتمام المملكة المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال إدارة المياه الحديثة مؤكدا دعم المملكة المتحدة لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة و ثمن جهود وانجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي .













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