حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا
التاريخ
3/7/2024 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مقرا مستحدثا لقيادة القطاع الإسرائيلي في ليمان بالجليل الغربي بالقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة فيه.
ويأتي هذا الإعلان بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ على رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان.
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