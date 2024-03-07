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بوتين وبايدن وترامب في كازاخستان

3/7/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يحمل بعض الكازاخستانيين أسماء شخصيات سياسية أجنبية، فيوجد بين مواطني البلاد "بوتين" واحد وكذلك "ترامب"، إضافة إلى ثمانية "بايدن"، حسبما أفاد موقع Ranking.

وقال الموقع: "أصبح تقليدا (في كازاخستان) أن يستلهم بعض الآباء من الشخصيات السياسية لتسمية أبنائهم. هكذا، يعيش في كازاخستان شخص واحد اسمه بوتين، وآخر اسمه ترامب، وثمانية أشخاص يحملون اسم بايدن، وكذلك 12 شخصا يحملون اسم رئيس البلاد - قاسم جومارت".
كما يعيش في كازاخستان العديد من الأشخاص الذين تتطابق أسماؤهم مع أسماء المدن، فهناك 24 شخصا يحملون اسم "أستانا" (عاصمة البلاد)، و20 شخصا يسمون "ألماتي" (أو "ألماتا"، وهي أكبر مدينة في البلاد) و27 شخصا لهم اسم "سيمي"، وهي مدينة في شرق البلاد كان اسمها سيميبالاتينسك سابقا.

روسيا اليوم

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