مصادر: مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون اتفاق

مصادر: مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون اتفاق
التاريخ
3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر للجزيرة إن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون التوصل لاتفاق.
وأضافت أن إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من قطاع غزة وعودة النازحين دون شروط.
ونوهت أن الوسطاء في القاهرة حاولوا جسر الفجوة بين حماس وإسرائيل لكن جهودهم لم تنجح.
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