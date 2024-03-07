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مصادر: مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون اتفاق

3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر للجزيرة إن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون التوصل لاتفاق.


وأضافت أن إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من قطاع غزة وعودة النازحين دون شروط.


ونوهت أن الوسطاء في القاهرة حاولوا جسر الفجوة بين حماس وإسرائيل لكن جهودهم لم تنجح.


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