رئيس الوزراء يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

رئيس الوزراء يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية
التاريخ
3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العُليا العراقيَّة جاسم عبُّود.
وأكد الخصاونة "المكانة الخاصَّة للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ وليِّ العهد، والشَّعب الأردني، والحرص على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات".
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