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رئيس الوزراء يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العُليا العراقيَّة جاسم عبُّود.
وأكد الخصاونة "المكانة الخاصَّة للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ وليِّ العهد، والشَّعب الأردني، والحرص على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات".













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