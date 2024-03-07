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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية في كاريليا

3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن رجال الأمن تمكنوا من منع وقوع هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية بمشاركة مواطن بيلاروسي.


وجاء في بيان المخابرات الروسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إفشال عمل إرهابي خططت لتنفيذه الاستخبارات الأوكرانية على أراضي جمهورية كاريليا بمشاركة مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1974".
ونوه البيان بأن البيلاروسي المذكور ينتمي إلى التشكيل القومي "فوج كاستوس كالينوفسكي" محظور في بيلاروس وهو على قائمة المطلوبين للعدالة.


ووفقا للأمن الروسي، قام عميل الاستخبارات الأوكرانية المذكور أعلاه، بجمع ونقل بيانات عن مرافق البنية التحتية للنقل وعن السلطات التنفيذية في المنطقة.

RT

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