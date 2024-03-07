Thursday, 07 March 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


52 ألف مرأة تتقاضى راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي

3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على إيلاء المرأة دعماً واهتماماً كبيرين لضمان استمرارية عملها ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمّن صون حقوقها العمّالية كاملة بما فيها حقها في الضمان الاجتماعي بهدف حمايتها من الفقر وإتاحة المجال لها للإسهام في العملية التنموية جنباً إلى جنب مع الرجل .
وهنأت مؤسسة الضمان المرأة الأردنية وكافة المؤمن عليهن بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام لما يبذلنه من جهدٍ كبير وما يحققنه من إنجازات على مختلف الأصعدة لرفعة الوطن، مؤكدة على دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مجددة دعوتها إلى النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان عند التحاقهن بسوق العمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجرهن الحقيقي وكامل فترات عملهن.
وكشفت المؤسسة بأن عدد المؤمن عليهن الفعّالات المشتركات بالضمان الاجتماعي وصل إلى نحو (435664) مؤمن عليها من ضمنهن (31812) مشتركة اختيارياً، وأن عدد المؤمن عليهن الحاصلات على رواتب تقاعدية وصل إلى (52098) متقاعدة، وكذلك (125099) وريثة مستحقة حالياً لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية.
وأوضحت المؤسسة بأن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ تطبيق التأمين بتاريخ 1/9/2011 وصل إلى (104067) حالة صرف استفدن منها (73319) مؤمن عليها تراكمياً وبمبلغ إجمالي زاد على (114) مليون و(356) ألف دينار، مبينة بأن التعديل الذي طرأ على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ أتاح للمؤمن عليها التي لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل.
وأضافت المؤسسة أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص ليصل اليوم عدد المؤمن عليهن المستفيدات من بدل رعاية المولود إلى (20159) مؤمن عليها من ضمنهن (18434) مؤمن عليها استفادت من بدل الرعاية المنزلية و(2121) مؤمن عليها استفادت من بدل الرعاية عن طريق دور الحضانات، وبكلفة إجمالية زادت على (3) ملايين و(170) ألف دينار.
وبيّنت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل تراكمياً وصل إلى (81824) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى ما يقرب من (59) مليون و(110) آلاف دينار .
وأشارت المؤسسة بأنها ستستمر في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون ووعي الإنسان العامل بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهن العاملات في كافة المنشآت الاقتصادية وضمان استمرارية عملهن ودعم مشاركتهن الاقتصادية.


MENAFN07032024000208011052ID1107947400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث