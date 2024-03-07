تلفريك عجلون يتوقف 9 أيام مطلع رمضان ويستأنف استقباله للزوار ضمن مواعيد محددة

تلفريك عجلون يتوقف 9 أيام مطلع رمضان ويستأنف استقباله للزوار ضمن مواعيد محددة
التاريخ
3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
قال المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات أن تلفريك عجلون سيتوقف عن العمل لغايات اجراء الصيانة الوقائية أول 9 أيام من الشهر الفضيل .
واضاف عرفات لـ "الوكيل الإخباري" أن تلفريك عجلون سيتستأنف استقبال الزوار باقي ايام شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا والى الساعة الرابعة والنصف عصرا .
يشار الى ان تلفريك عجلون، هو مشروع سياحي، بدأ تشغيله في مدينة عجلون يوم 16 يونيو\حزيران 2023، تديره شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وشهد اعدادا كبيرة من الزوار وردود افعال ايجابية من المواطنين والزائرين
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