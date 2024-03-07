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تلفريك عجلون يتوقف 9 أيام مطلع رمضان ويستأنف استقباله للزوار ضمن مواعيد محددة

3/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

قال المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات أن تلفريك عجلون سيتوقف عن العمل لغايات اجراء الصيانة الوقائية أول 9 أيام من الشهر الفضيل .
واضاف عرفات لـ "الوكيل الإخباري" أن تلفريك عجلون سيتستأنف استقبال الزوار باقي ايام شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا والى الساعة الرابعة والنصف عصرا .
يشار الى ان تلفريك عجلون، هو مشروع سياحي، بدأ تشغيله في مدينة عجلون يوم 16 يونيو\حزيران 2023، تديره شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وشهد اعدادا كبيرة من الزوار وردود افعال ايجابية من المواطنين والزائرين

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