وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة

وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة
التاريخ
3/7/2024 6:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة، اليوم الخميس.
وجاء دخول القافلة تزامنا مع مغادرة طائرة مساعدات من الأردن إلى مطار العريش لنقلها إلى غزة عبر رفح.
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