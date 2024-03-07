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وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة

3/7/2024 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة، اليوم الخميس.


وجاء دخول القافلة تزامنا مع مغادرة طائرة مساعدات من الأردن إلى مطار العريش لنقلها إلى غزة عبر رفح.


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