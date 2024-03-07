رئيس الشاباك يوعز ببدء تحقيقات حول إخفاقات 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أوعز رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، بالبدء بإجراء تحقيقات عملياتية في شُعب ووحدات الشاباك حول إخفاقات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي شن فيه مقاتلو حركة حماس هجوم "طوفان الأقصى"، وما سبقها، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.

وقال مسؤولون في الشاباك إن التحقيقات قد تستمر عدة أسابيع أو أشهر لأنها ستجري خلال الحرب، حسبما نقلت الصحيفة عنهم.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ أيضا بإجراء تحقيقات حول إخفاقات 7 أكتوبر، كما أن مراقب الدولة بدأ بجمع مواد من الشاباك لصالح تحقيقات رقابية حول 7 أكتوبر وما سبقه.

وستتناول تحقيقات الشاباك أحداث ليلة 6 – 7 تشرين الأول/أكتوبر، التي وردت خلالها مؤشرات حول عملية مسلحة ستنفذها حماس، وكذلك سيجري التحقيق في ورود مؤشرات أولية ولم يتم استيعابها في الشاباك على أن من شأنها أن تقود إلى حرب.

كما ستشمل تحقيقات الشاباك رصد استخدام مقاتلي حماس شرائح سيم إسرائيلية في هواتهم المحمولة ليلة 7 أكتوبر. وحسب الصحيفة، فإن التحقيقات ستشمل "حقيقة أنه لم يكن هناك أي مصدر بشري، أي عميل داخل حماس، ليحذر مسبقا من خطط الحركة".

وفي ليلة 6 – 7 أكتوبر، جرت مداولات هاتفية بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وجنرالات آخرين. وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك أدرك أن شيئا ما يحدث، وحضر رئيس الشاباك إلى المقر الرئيسي للشاباك وبقي هناك حتى بدء هجوم "طوفان الأقصى".

وأضافت الصحيفة أنه جرت مشاورات في الشاباك بين منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، وعلى إثرها أرسل فريق "تكيلا" الخاص إلى منطقة "غلاف غزة"، في فجر 7 أكتوبر.

وكان بار قد اعترف بمسؤوليته عن الإخفاق في بداية الحرب على غزة، وأعلن أأنه "أتحمل المسؤولية، إذ أننا لم ننجح في إنشاء تحذير كاف".