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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

3/7/2024 6:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

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