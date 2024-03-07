الاحتلال يهدم بركسين للحدادة والدواجن في فقوعة شمال شرق جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسين" للحدادة والدواجن في قرية فقوعة شمال شرق جنين.
وقال صاحب البركسين محمد عبد الكريم أبو حامد أبو العسل لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال هدمت بركسا للدواجن مساحته 50 مترا مربعا، وورشة حداددة مساحتها 500 متر مربع.
ولفت إلى أن الاحتلال منعهم من إزالة محتويات البركسين، فيما تقدر الخسائر بنحو 230 ألف شيقل.
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