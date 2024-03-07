المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم المتوسط، صادرة عن مكتبة الصفا في القاهرة بتصريح رقم 94 الصادر بتاريخ 10-9-2015 من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الخميس، أن هناك نقصا في الصفحات 516 إلى 547 التي تبدأ بسورة الحجرات إلى سورة الممتحنة.

وناشد المفتي، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.