سوق أبوظبي العالمي ينشر ورقة تشاورية تقترح إطارًا تنظيميًا شاملًا للإبلاغ عن المخالفات

أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم نشِر ورقة تشاورية حول مقترح إطار تنظيمي للإبلاغ عن المخالفات في إطار حرصه على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة من قبل سوق أبوظبي العالمي وهيئاته التنظيمية.

يستكمل الإطار المقترح، الأُطر التنظيمية الحالية في سوق أبوظبي العالمي بناءً على المبادئ الإرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، التي نشرها السوق في ديسمبر 2022.

تهدف الإجراءات الواردة في هذه الورقة إلى تمكين مجتمع الأعمال لدى السوق من العمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.. وباعتباره مركزًا ماليًا دوليًا، يحرص السوق على تطوير أطر تنظيمية وتطبيقها بما يعزز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات ضمن بيئة الأعمال المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين.

تشمل المقترحات الواردة في الورقة التشاورية "إطارا تنظيميا مخصصا يُقدّر ويحمي الإبلاغ وفق النوايا الحسنة "الإفصاحات المحمية" وأولئك الذين يقومون بها، وتوفر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات لتشريعات سوق أبوظبي العالمي أو الجرائم المالية، ومتطلبات حوكمة رشيدة تدعم الإبلاغ عن المخالفات لجميع الجهات، ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في لوائح التوظيف الحالية لحماية الموظفين بسبب التحدث علنًا".

ويطلب الإطار التنظيمي من الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي تنفيذ إجراءات تتناسب مع حجم وتعقيد عملياتها، لدعم عملية الإبلاغ عن المخالفات بشكل فعّال.. وتنطبق المتطلبات الإضافية على الشركات التي يزيد حجمها عن حجم معين أو التي تحمل مخاطر جرائم مالية إضافية.





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