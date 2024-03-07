ثمنها 13 مليون دولار .. اختفاء 900 ساعة فاخرة بعد إفلاس موقع إلكتروني في اليابان

اختفت نحو 900 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 13 مليون دولار في اليابان بعد إفلاس موقع إلكتروني متخصص في "مشاركة" السلع الفاخرة وتأجيرها، وفرار صاحبه إلى دبي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان أصحاب ساعات "رولكس" وغيرها من العلامات التجارية الفاخرة يحصلون على عمولات شهرية من خلال إعارة منتجاتهم إلى شركة Toke Match "توكي ماتش"، وهي خدمة مقرها في أوساكا (غرب) كانت تؤجر هذه الساعات لعملائها.

لكن شركة "نيو ريفيرس" Neo Reverse التي تدير هذه الخدمة، أعلنت إغلاقها في 31 يناير، ووعدت بإعادة جميع الساعات.

وذكرت صحيفة "أساهي" ووسائل إعلام يابانية أخرى أن أصحاب نحو 900 ساعة تبلغ قيمتها الإجمالية 1,9 مليار ين (12,83 مليون دولار) لم يسترجعوا ممتلكاتهم، وهو ما طال حوالي 190 شخصاً.

ورُصدت بعض الساعات في أحد مواقع المزادات عبر الإنترنت، ما دفع بأصحابها إلى تقديم عشرات الشكاوى إلى الشرطة اليابانية.

وكشف مشغل هذا الموقع لوكالة فرانس برس أنه شاهد ما لا يقل عن 20 ساعة تحمل أرقاما تسلسلية تتوافق مع تلك التي تمت إعارتها إلى موقع "توكي ماتش".

وكان ناطق باسم الشركة قال الأسبوع الماضي "لقد أوقفنا على الفور تداول هذه الساعات".

وقالت جمعية الاقتصاد التشاركي اليابانية في بيان إنها تلقت تقارير تفيد بأن بعض الساعات يتم تداولها أيضاً في متاجر للسلع المستعملة.

ويتزايد حجم سوق الاقتصاد التشاركي الياباني بسرعة، إذ وصل إلى 2,6 تريليون ين (17,6 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية، وفقا للجمعية.

وكانت "نيو ريفيرس" واحدة من حوالى 400 عضو في الجمعية، ولكن تم استبعادها في الأول من فبراير الماضي بعد شكاوى من أصحاب الساعات المفقودة.

وذكرت وكالة "جيجي" للأنباء أن شرطة طوكيو حصلت هذا الأسبوع على مذكرة توقيف بحق تاكازومي كوميناتو (42 عاما)، صاحب شركة توكي ماتش، ووضعته على قائمة المطلوبين.

ويُشتبه في أنه أعاد بيع ساعة رولكس في يناير الماضي بقيمة تقرب من 4400 دولار، بحسب هذا المصدر.

لكن كوميناتو غادر اليابان نهاية فبراير الماضي متوجها إلى دبي، وتدرس الشرطة إدراجه على قائمة المطلوبين على المستوى الدولي، بحسب وكالة جيجي.



