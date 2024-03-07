رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 735 نزيلاً بمناسبة رمضان ويتكفل بتسديد التزاماتهم المالية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 735 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي أمر الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.





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