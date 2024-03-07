الأمن السيبراني لحكومة الإمارات يوصي بضرورة تحديث نظام التشغيل «Ios»

أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث نظام التشغيل ios" الخاصة بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة آبل وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية، كما أعرب المجلس عن تقديره للتعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.

وأصدرت شركة آبل مؤخرًا، تحديثات أمنية لنظام التشغيل ios لسد ثغرتين أمنيتين والتي تؤثر على أجهزة iPad iPhone، وتسمح الثغرة للمهاجمين بتجاوز الإجراءات الأمنية على الجهاز المتأثر وإمكانية الوصول إلى معلومات حساسة.







