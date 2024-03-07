مدينة مصدر تضع حجر الأساس لأول مسجد صفري الطاقة في المنطقة

وضعت مدينة مصدر، مركز الاستدامة والابتكار في أبوظبي المكرس لإنشاء نموذج يحتذى لمدن المستقبل، حجر الأساس لإنشاء أول مسجد صفري الطاقة في المنطقة، والذي سينتج على الأقل كمية الطاقة التي يحتاجها على مدار العام.

جرت مراسم حفل وضع حجر الأساس في مدينة مصدر بحضور أحمد باقحوم الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر ومحمد البريكي المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر والدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار وعبدالعزيز حويل مدير خدمات إدارة الإنشاءات في شركة مبادلة للاستثمار وسامر المصري رئيس شركة M4.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "من بين جميع المشاريع صفرية الطاقة الجاري تنفيذها في مدينة مصدر، يتمتع هذا المشروع بأهمية خاصة بالنسبة لنا كونه يركز على المجتمع. وإذ يوفر المشروع ملتقى دينياً ومركزاً مجتمعياً ومكاناً للعبادة في آنٍ معاً، فإنه يجسد في الوقت ذاته التزامنا بتطوير مشاريع تصب في مصلحة البشرية. ونأمل أن يساعد ذلك في إرساء معيار جديد لدور العبادة داخل وخارج المنطقة".

ومن جهته علق عبد العزيز حويل، مدير خدمات إدارة الإنشاءات في شركة مبادلة للاستثمار: "فخورون بهذا المشروع الذي يمثل فرصة فريدة تعكس دورنا الحيوي في تنظيم عملية البناء بالكامل من البداية، بالتعاون مع مدينة مصدر، بما يضمن أن أول مسجد صفري الطاقة في الإمارات يسهم في تعزيز البنية التحتية والأهداف المجتمعية في أبوظبي".

وسيكون المبنى البالغة مساحته 2349 متراً مربعاً المسجد الثاني في مدينة مصدر، حيث يستوعب 1300 مصلي لأداء الفروض اليومية، بما في ذلك صلاة الجمعة. وتم تخفيض إجمالي متطلبات المسجد من الطاقة بنسبة 35% مقارنة بخطوط الأساس الدولية انسجاماً مع تركيز مدينة مصدر على 'التصميم السلبي'، وهو نهج معماري يستجيب للظروف البيئية بدلاً من الاعتماد فقط على التكنولوجيا. وسينتج المسجد على الأقل 100% من الطاقة التي يحتاجها على مدار العام باستخدام 1350 متراً مربعاً من الألواح الكهروضوئية الموجودة في الموقع.

وسيتم بناء المسجد من التربة المدكوكة تكريماً لتصميم المساجد الأولى في المنطقة، ذلك أن التربة المدكوكة هي عازل عالي الجودة من شأنه أن يساعد في الحفاظ على برودة المبنى. كما سيسمح وجود سلسلة من النوافذ المتدرجة على السطح بإضاءة المكان بشكل رائع، مع إتاحة تدفق الهواء من جهات مختلفة، ما يجعل من عملية التكييف اختيارية خلال أشهر الصيف، ويقلل بشكل أكبر من الطلب على الطاقة.

وعلى غرار جميع مشاريع مدينة مصدر، سيعاد استخدام 70% على الأقل من مخلفات البناء، مع التركيز قدر المستطاع على استخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها لتقليل التكاليف والبصمة الكربونية. وسيؤدي استخدام تجهيزات المياه منخفضة التدفق، والمناظر الطبيعية المقاومة للجفاف، والمياه المعاد تدويرها لأغراض الري، إلى تقليل استخدام المياه بنسبة 55%.

وبالإضافة إلى تصنيف الطاقة الصفرية من المعهد الدولي لمستقبل المعيشة، يستهدف تصميم المبنى الحصول على تصنيف LEED البلاتيني، وهو أعلى شهادة دولية للأبنية الخضراء يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء؛ بالإضافة إلى تصنيف الاستدامة ذات الأربعة لآلئ، وهي أيضاً أعلى شهادة للأبنية الخضراء في دولة الإمارات. كما سيهدف من خلال تصميمه للحصول على تصنيف "WELL Gold" الذي يركز على سلامة ورفاهية شاغلي المبنى.

وكانت مدينة مصدر قد افتتحت في يناير الفائت أول دار عبادة فيها تحت اسم "مسجد الاستدامة" الذي يمثل منشأة أصغر حجماً تتسع لـ 335 مصلياً. وهو جزء من مصدر بارك الذي تم افتتاحه حديثاً، وفي طريقه لأن يصبح أول مسجد حاصل على شهادة LEED البلاتينية في أبوظبي.

كما أنجزت مدينة مصدر مؤخراً أول مبنى مكتبي صفري الطاقة في الدولة (NZ1)، في حين يجري إنشاء مبنيين تجاريين وسكنيين إضافيين صفريي الطاقة هما: المقر الرئيسي لمشروع مصدر سيتي سكوير، والذي من المقرر استكماله في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى مساحة العمل والعيش المشترك CO-LAB الواقعة ضمن مشروع "ذا لينك" والذي من المقرر استكماله في عام 2025.





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