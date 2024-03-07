«طيران الإمارات» تعزز تعاونها مع «طيران آيسلندا» و«جي أو 7»

وقعت طيران الإمارات مذكرتي تفاهم مع «طيران آيسلندا Icelandair»، وشركة «دبليو تو W2» المتخصصة في تقنيات وإصدار بطاقات السفر و«إير بلاك بوكس AirBlackBox (ABB)» التابعتين لشركة «جي أو سفن GO 7»، وذلك لتعزيز أطر التعاون المشترك في إطار مساعي الناقلات إلى تبادل الاستفادة من شبكات الوجهات، وتعزيز استخدام أحدث أدوات إصدار تذاكر الطيران والقطارات المشتركة بكفاءة.

وتحدد مذكرتا التفاهم إطار العمل لإقامة تعاون مستقبلي للمشاركة بالرمز عبر شبكات كل ناقلة، بالإضافة إلى توسيع البرامج متعددة وسائط النقل التي توفرها اتفاقيات الإنترلاين الافتراضية عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسعدنا تعزيز شراكاتنا مع طيران آيسلندا و»جي أو 7«، حيث ستسهم قدراتهما متعددة الوسائط في تعزيز حضورنا في أوروبا، وتسهيل رحلات عملائنا. ومن خلال هذا التعاون، سنفتح المجال أمام فرص جديدة والمزيد من الخيارات لعملائنا الراغبين في السفر عبر أوروبا. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكات ستعود بفوائد حقيقية على عملائنا وأعمالنا، حيث نعمل على تعزيز علاقاتنا في المستقبل بمزيد من الخطوات الإيجابية».



«جي أو سفن»

وأبرمت طيران الإمارات شراكة مع شركة «جي أو سفن GO 7» المتخصصة في تقنيات السفر وإصدار التذاكر، للعمل على نموذج شامل لتوزيع خدمات الطيران، ما يمكّن طيران الإمارات من تقديم تذاكر مشتركة مع شبكات القطارات إلى وجهات حول العالم من خلال قنوات طيران الإمارات المباشرة وغير المباشرة، خارج نظام الحجز التقليدي.

وقال الرئيس التنفيذي للتوزيع في «جي أو سفن GO 7» بير وينتر: «نحن ملتزمون بتزويد الناقلات الجوية بحلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والتي تمنحها مزيداً من التحكم. ونحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع طيران الإمارات، استناداً إلى من العمل معاً بنجاح. ونظراً لأن طيران الإمارات توفر بالفعل رحلات ربط متعددة الوسائط من خلال نظام التوزيع العالمي، بما في ذلك Rail & Fly عبر»دبليو 2«من»جي أو سفن GO 7«، فإن اتفاقيتنا الجديدة ترتقي بهذا الأمر نحو آفاق أوسع. وستوفر هذه الشراكة نهجاً شاملاً لطيران الإمارات، ما يمكنها من تعزيز عروضها عبر قنواتها المباشرة.

وسيتمكن الركاب من إكمال رحلاتهم بسلاسة مع العديد من الناقلات ومشغلي القطارات بتذكرة واحدة، متجاوزين القنوات التقليدية».

وتشكّل «جي أو سفن GO 7» نهجاً جديداً لتقنيات السفر، يعتمد بشكل أساسي على إعادة التحكم إلى الناقلات الجوية. وتغطي حلولها المتكاملة خدمات إدارة العمليات والتوزيع والبيع بالتجزئة، وتتميز ببنية مرنة تتكيف بسهولة مع متطلبات الناقلات. وتكامل تقنيتها بشهادة مشغل الطيران وعضوية غرفة المقاصة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وهي مجهزة لتقديم نهج شامل وغير محدد القنوات للتوزيع. ويستفيد من خدماتها نحو 200 ناقلة.



طيران آيسلندا

وتستهدف طيران الإمارات وطيران آيسلندا توسيع شراكة الإنترلاين القائمة بينهما إلى اتفاقية تبادل الرموز، ما سيوفر للمسافرين عبر بوابات طيران الإمارات في أوروبا، وصولاً سهلاً إلى العاصمة الآيسلندية ريكيافيك. وستضع طيران الإمارات في البداية رمزها EK على أفضل رحلات الربط لطيران آيسلندا، وستضع طيران آيسلندا رمزها على الرحلات بين بوابات مختلفة في أوروبا ودبي وشبكة طيران الإمارات الأوسع. وسوف تُنشر القائمة الكاملة للوجهات في مرحلة لاحقة. وسيستفيد العملاء من السفر بتذكرة واحدة وبأسعار تنافسية، وتسجيل الأمتعة في مكان واحد إلى عدد كبير من الوجهات بمجرد تفعيل اتفاقية تبادل الرموز بالكامل.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لطيران آيسلندا بوجي نيلز بوغاسون: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية المقبلة مع طيران الإمارات، التي ستفتح فرصاً جديدة أمام عملائنا في الشرق الأوسط وآسيا. وسوف تصبح طيران الإمارات سابع شريك طيران عالمي بالرمز لنا، وسنواصل توسيع شبكتنا مع الناقلات الشريكة، مع التركيز على العمل مع الناقلات التي تقدم خدمة ورحلات ربط رائعة. ومن جهتنا فإننا نرحب بطيران الإمارات كشريك، ونتطلع إلى العمل معها لجعل رحلات مسافرينا أكثر سلاسة ومتعة».

وبمجرد الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة، سيتم توفير رحلات المشاركة بالرمز تدريجياً للعملاء عبر منصات الإنترنت ووكالات السفر.

وبفضل شبكة خطوط واسعة النطاق، تستخدم طيران آيسلندا الموقع الجغرافي الفريد لآيسلندا كمحور في منتصف الطريق بين أوروبا وأميركا الشمالية حيث تقدم رحلات مباشرة إلى أكثر من 50 وجهة. وبالإضافة إلى شبكة الخطوط الدولية، تدير الناقلة شبكة محلية، وأعمال شحن جوي وخدمات لوجستية بالإضافة إلى خدمات تأجير الطائرات والخدمات الاستشارية. ومنذ تأسيسها عام 1937، واصلت طيران آيسلندا توسيع شبكة خطوطها، وفي عام 2023، نقلت 4.3 ملايين مسافر إلى 55 وجهة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويعمل لديها حوالي 3600 موظف بدوام كامل، وحققت إيرادات إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي.

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