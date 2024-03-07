أنشيلوتي ينفي تورطه في التهرب الضريبي في إسبانيا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني براءته وسط تحقيقات بشأن ادعاءات حول التهرب الضريبي.

وقال أنشيلوتي لمحطة "موفيستار" التليفزيونية "أنا مقتنع ببراءتي، وأنني لم أكن مقيما في إسبانيا في 2015".

وجاءت تصريحات أنشيلوتي عقب تعادل النادي الملكي مساء الأربعاء مع ضيفه لايبزج الألماني 1 /1 وتفوقه بنتيجة 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأشار أنشيلوتي "إنها قصة قديمة بدأت قبل تسعة أعوام مع الإقرار الضريبي في 2015، حيث كان مكتب الضرائب يعتقد بأنني مقيم في إسبانيا".

وطالب مكتب الادعاء العام في إسبانيا بسجن أنشيلوتي أربعة أعوام وتسعة أشهر.

وأشار المدرب الإيطالي "يمكنني أن أنام في سلام، إنها قصة قديمة تم تداولها مرة أخرى".

وجرى اتهام المدرب الإيطالي بالتهرب من دفع ضرائب بأكثر من مليون يورو بين عامي 2014 و2015.





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