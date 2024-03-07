أنشيلوتي ينفي تورطه في التهرب الضريبي في إسبانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني براءته وسط تحقيقات بشأن ادعاءات حول التهرب الضريبي.
وقال أنشيلوتي لمحطة "موفيستار" التليفزيونية "أنا مقتنع ببراءتي، وأنني لم أكن مقيما في إسبانيا في 2015".
وجاءت تصريحات أنشيلوتي عقب تعادل النادي الملكي مساء الأربعاء مع ضيفه لايبزج الألماني 1 /1 وتفوقه بنتيجة 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وأشار أنشيلوتي "إنها قصة قديمة بدأت قبل تسعة أعوام مع الإقرار الضريبي في 2015، حيث كان مكتب الضرائب يعتقد بأنني مقيم في إسبانيا".
وطالب مكتب الادعاء العام في إسبانيا بسجن أنشيلوتي أربعة أعوام وتسعة أشهر.
وأشار المدرب الإيطالي "يمكنني أن أنام في سلام، إنها قصة قديمة تم تداولها مرة أخرى".
وجرى اتهام المدرب الإيطالي بالتهرب من دفع ضرائب بأكثر من مليون يورو بين عامي 2014 و2015.
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