350 % نمواً في رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال 5 سنوات

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي بشكل قياسي ليحقق أكبر مستوى له على مدار السنوات الخمس الماضية مرتفعا بحوالي 350% إلى 18.1 مليار درهم مقارنة بقيمة رصيد بلغ 4 مليارات درهم نهاية 2019.



وأظهرت بيانات للمركزي أن الرصيد حقق نمواً على أساس سنوي بنحو 13% من 16 مليار درهم في ديسمبر عام 2022 بينما ارتفع بأساس شهري 1.1 % خلال ديسمبر 2023 مقارنة بإجمالي 17.9 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام.

واوضحت بيانات السلسة الزمنية أن رصيد المركزي من الذهب يحقق نموا واضحا من بعد الجائحة حيث حافظ على ارتفاع بأكثر من 41% مقارنة بعام 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.





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