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البنك المركزي المصري: أسعار الفائدة ستهبط مجددا

3/7/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن أسعار الفائدة ستهبط مجددا لأن دورة التشديد النقدي مؤقتة، وذلك بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء.

وأضاف أبو النجا أن ميزان المدفوعات يجب أن يتحسن تدريجيا.


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