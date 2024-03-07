البنك المركزي المصري: أسعار الفائدة ستهبط مجددا

البنك المركزي المصري: أسعار الفائدة ستهبط مجددا
التاريخ
3/7/2024 5:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن أسعار الفائدة ستهبط مجددا لأن دورة التشديد النقدي مؤقتة، وذلك بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء.
وأضاف أبو النجا أن ميزان المدفوعات يجب أن يتحسن تدريجيا.
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