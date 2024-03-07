وول ستريت جورنال: عودة سكان شمال غزة نقطة شائكة بالمفاوضات

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر "إسرائيلية" قولها إن الاحتلال رفض حتى الآن بمفاوضات وقف إطلاق النار مطلب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة؛ خوفا من أن تعيد "حماس" تنظيم صفوفها هناك.

وشددت الصحيفة على أن نقطة عودة النازحين إلى شمال القطاع أصبحت شائكة وحساسة في مفاوضات وقف إطلاق النار المستمرة في القاهرة منذ مطلع الأسبوع الحالي، إذ تعتقد "إسرائيل" أن عودة السكان إلى الشمال ستكون بمنزلة فوز سياسي "لحماس"، حسب تعبير الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن الوسطاء العرب والأميركيين اقترحوا هدنة قصيرة للقتال في قطاع غزة قد تستمر بضعة أيام، لكسب الوقت من أجل وقف إطلاق نار أطول بين "حماس وإسرائيل"، للتوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان المتوقع أن يبدأ يوم 10 أو 11 مارس/آذار الجاري.

وفي سياق متصل، قال مسؤول "إسرائيلي" للصحيفة:“إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس فوجئ خلال زيارته الاثنين الماضي لواشنطن؛ بمدى التباعد بين إسرائيل والبيت الأبيض بشأن إذا ما كانت العملية العسكرية البرية في رفح المكتظة بالنازحين أقصى جنوب غزة قابلة للتطبيق”.

ففي حين تعتقد واشنطن أن عملية رفح غير قابلة للتنفيذ، يتخوف الاحتلال من أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب سيتيح لحركة "حماس" إعادة التسليح إذا لم يشن جيش الاحتلال عملية ضدها في رفح، وفق أقوال المسؤول "الإسرائيلي" للصحيفة.

وأكد المسؤول أن الانتقادات وعدم الثقة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسيطر على الإدارة الأميركية؛ نتيجة عدم التزام نتنياهو بالضمانات التي قدمها لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لا سيما ما يتعلق بالجانب الإنساني وإدخال المساعدات لسكان غزة.

وكانت "إسرائيل" قد هددت ببدء هجومها البري على رفح في العاشر من مارس/آذار الجاري، أي مطلع شهر رمضان، في حال لم تطلق حركة "حماس" سراح المحتجزين "الإسرائيليين" لديها، وفق الصحيفة.

ويحاول الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون في القاهرة التوصل إلى هدنة بين "حماس وإسرائيل"، قبل شهر رمضان الذي عادة ما يشهد توترات في القدس المحتلة والضفة الغربية، لا سيما مع فرض الاحتلال قيودا أمنية تحد من وصول المصلين للمسجد الأقصى.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن شدد على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبيل رمضان تخوفا من الأوضاع الأمنية التي من الممكن أن تشهدها "إسرائيل" في رمضان.

ورغم أن الاحتلال لم يرسل وفده التفاوضي إلى القاهرة، فإن وفود الوسطاء و"حماس" تخوض محادثات منذ الأحد الماضي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يتوقع الوسطاء أن تؤدي المحادثات المستمرة لوقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن "حماس" تطالب بانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا، والإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين، فضلا عن عودة النازحين إلى شمال القطاع وإعادة الإعمار.