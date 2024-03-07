واشنطن بوست تكشف صفقات الأسلحة السرية الأمريكية لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكد تقرير نشرته صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية "تورط واشنطن المكثف" في حرب غزة، من خلال دعم الاحتلال بمئة "صفقة سلاح سرية" منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال التقرير، إن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة منفصلة سرية "لإسرائيل" منذ بداية الحرب على غزة، على الرغم من

شكوى المسؤولين من أن قادة الاحتلال لم يفعلوا ما يكفي لحماية المدنيين، وتزايد القلق الدولي بشأن سلوك الحرب.

وأوضح أن الولايات المتحدة قامت "بهدوء" بتمرير صفقات الأسلحة التي تضمنت تسليم الاحتلال آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة.

وأشارت الصحيفة إلى تناقض هذه الصفقات مع تعبير كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم العميقة بشأن التكتيكات العسكرية "الإسرائيلية" في حرب غزة.

وأكدت أنه لم يتم الإعلان سوى عن اثنتين فقط من المبيعات العسكرية المعتمدة للاحتلال منذ بداية الصراع، تتعلقان بذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم.

وقد استرعت هذه المبيعات وقتها طلب التدقيق العام لأن إدارة الرئيس جو بايدن "تجاوزت الكونغرس" للموافقة على هذه الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، وفقا لـ"واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة تفاصيل حول "الصفقات السرية" عن مسؤولين ومشرعين أمريكيين قالت إنهم اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب مناقشة "مسألة عسكرية حساسة".

وأوضحت، وفقا للمتحدثين، أنه في حالة المعاملات الأخرى، المعروفة باللغة الحكومية باسم "المبيعات العسكرية الأجنبية"، تمت معالجة عمليات نقل الأسلحة دون أي نقاش عام؛ لأن كلا منها يقع تحت مبلغ محدد بالدولار يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بشكل فردي.

وأضافت أن صفقات الأسلحة مجتمعة ترقى إلى حد "نقل هائل للقوة النارية"، في الوقت الذي اشتكى فيه مسؤولون أمريكيون كبار من أن المسؤولين "الإسرائيليين" فشلوا في تلبية نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى التهجير الدائم للفلسطينيين.

وتعليقا على ذلك قال المسؤول الكبير السابق في إدارة بايدن جيريمي كونينديك: "هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، ما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لم تكن لتصبح مستدامة دون هذا المستوى من الدعم الأمريكي".

وأضاف كونينديك: "لا يمكن أن ننقل هذا المستوى من التسلح في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت وأن نتصرف كما لو أننا لسنا متورطين بشكل مباشر".

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، إن إدارة بايدن "اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطًا قانونيًا".

وأضاف أن "المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع الكونغرس بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة منذ أن شنت حماس هجومًا عبر الحدود على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة".

وذكرت الصحيفة أن حكومة الاحتلال لم تعلق على تلك الصفقات.