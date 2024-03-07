7490 معتقلا بالضفة منذ 7 من أكتوبر الماضي بينهم 40 اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة نساء ومنهن الأسيرة السابقة والصحفية بشرى الطويل.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، بيت لحم، الخليل، جنين، ونابلس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة

في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو 7490، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.