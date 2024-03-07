7490 معتقلا بالضفة منذ 7 من أكتوبر الماضي بينهم 40 اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة نساء ومنهن الأسيرة السابقة والصحفية بشرى الطويل.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، بيت لحم، الخليل، جنين، ونابلس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو 7490، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
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