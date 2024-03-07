هيئة الأسرى: سياسة انتقامية تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقل زكريا الزبيدي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنسياسة انتقامية تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقل زكريا الزبيدي.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن محاميها كريم عجوة، تمكن أمس الأربعاء من زيارة المعتقل الزبيدي، الذي يُحتجز في زنازين عزل سجن "عسقلان"، حيث

يتواجد في العزل منذ ثلاثة أسابيع، وكان

قبل ذلك في عزلي ريمون وريمونيم، وسط أوضاع وظروف حياتية ومعيشية صعبة ومعقدة".

وأضاف: لا يوجد أي شيء في غرفة العزل،

التقييدات ما زالت مفروضة علي، ولا يُسمح لي بالخروج إلى الفورة، والطعام الذي يقدم لي قليل جداً ونوعيته سيئة، ولا أملك سوى الملابس التي أرتديها، ويتم تفتيش زنزانتي يومياً، علماً أنها فارغة من كل شيء، وخلال ذلك يتم تقييد يدي للخلف، وكذلك الأمر عند الخروج لزيارة المحامي، وأنا على هذه الوضعية منذ عدة أشهر.

وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الزبيدي، الذي تمارس بحقه سياسة متطرفة منذ انتزاع حريته من سجن جلبوع.