العملات المشفرة الأصغر تتفوق على بتكوين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوقت قيمة العملات المشفرة الأصغر، على "بتكوين" التي سجلت رقماً قياسياً، وسط مراهنة المتداولين على أن هذه الرموز المشفرة ستكون التالية في مستويات الذروة التاريخية.



صعد مؤشر يتتبع النصف الأقل قيمة من قائمة تضم أكبر 100 أصل مشفر بنحو 60 % الشهر الماضي، متجاوزاً ارتفاع "بتكوين" البالغ 56 %، خلال المدة الزمنية نفسها، حيث قفزت القيمة الإجمالية للرموز المشفرة بما يفوق 800 مليار دولار.



يؤكد مراقبو السوق على وجود بوادر متنامية تشير إلى تحول المضاربين بعيداً عن أكبر الأصول المشفرة لصالح عملات مشفرة منافسة أصغر والتي كانت قد تأخرت عن ركب انتعاش العملات المشفرة بقيادة "بتكوين" الذي بدأت العام الماضي.