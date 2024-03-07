Thursday, 07 March 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العملات المشفرة الأصغر تتفوق على بتكوين

3/7/2024 5:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوقت قيمة العملات المشفرة الأصغر، على "بتكوين" التي سجلت رقماً قياسياً، وسط مراهنة المتداولين على أن هذه الرموز المشفرة ستكون التالية في مستويات الذروة التاريخية.


صعد مؤشر يتتبع النصف الأقل قيمة من قائمة تضم أكبر 100 أصل مشفر بنحو 60 % الشهر الماضي، متجاوزاً ارتفاع "بتكوين" البالغ 56 %، خلال المدة الزمنية نفسها، حيث قفزت القيمة الإجمالية للرموز المشفرة بما يفوق 800 مليار دولار.


يؤكد مراقبو السوق على وجود بوادر متنامية تشير إلى تحول المضاربين بعيداً عن أكبر الأصول المشفرة لصالح عملات مشفرة منافسة أصغر والتي كانت قد تأخرت عن ركب انتعاش العملات المشفرة بقيادة "بتكوين" الذي بدأت العام الماضي.

MENAFN07032024000208011052ID1107947125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث