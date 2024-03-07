أكثر من 700 من المرتزقة الأجانب على قائمة المطلوبين في روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان إنها وضعت أكثر من 700 من المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا ويقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية على قائمة المطلوبين وصدرت أحكام غيابية باعتقالهم.وذكر البيان أن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين ترأس اجتماعا ميدانيا في دونيتسك.

وأضاف البيان: "على أساس الأدلة المتوفرة، تم اتخاذ قرارات بملاحقة مواطني هولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا ورومانيا كمتهمين بموجب الجزء رقم 3 من المادة 359 من القانون الجنائي الروسي (الارتزاق). وبشكل إجمالي، تم وضع 700 أجنبي على قائمة المطلوبين في هذه المرحلة، وصدرت مذكرات اعتقال غيابية بحث البعض منهم. وتم عرض على باستريكين تقرير عن قضايا جنائية من هذه الفئة، تمت إحالتها إلى المحكمة. وهي تشمل ثلاث قضايا ضد المواطنين الجورجيين لاشا روخاي، وليفون هايرابتيان، وإريكلي أميراناشفيلي، الذين قاتلوا لقاء المال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية في إطار الفيلق القومي الجورجي".

ووجهت هيئات التحقيق الروسية اتهامات ضد القائد السابق للقوات البحرية الأوكرانية، إيغور فورونتشينكو، الذي شغل هذا المنصب في الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2020. كذلك تم توجيه تهم جنائية ضد قائد قيادة العمليات الميدانية "فوستوك" بالقوات الأوكرانية (يوليو-ديسمبر 2019)، ألكسندر نيسترينكو، وضد قائد قيادة العمليات "الغربية" الميدانية بالقوات الأوكرانية، إيغور دوفغان، الذي شغل هذا المنصب في الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2017.