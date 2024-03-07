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كريم تسجل زيادة بنسبة 32% في عدد الكباتن المسجلين في 2023

3/7/2024 5:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لحوالي العقد من الزمان, لعبت كريم دورًا أساسيًا في تعزيز التمكين الإقتصادي في الأردن، حيث قدمت فرص زيادة دخل قيمة لكباتنها. وشهد تطبيق كريم المتعدد الخدمات زيادة بنسبة 32% في عدد الكباتن المسجلين ما بين عام 2022 و 2023.
ويعمل كباتن كريم على تسهيل حياة الناس عن طريق تقديم خدمات متنوعة للعملاء في عمّان وإربد والزرقاء، مساهمين في نمو الاقتصاد الأردني وتعزيز الابتكار. وقد يكسب بعض كباتن التوصيل في كريم حوالي 80 دينار أردني في اليوم. ويتم منح الكابتن المتميز والحاصل على تقييمات عالية فرصة لأن يصبح سوبر كابتن، وهو دورًا أساسيًا للحفاظ على معايير الجودة العالية بين الكباتن.
وصرّح كابتن التوصيل حسام، والمعروف أيضًا باسم أبو عبدالله، قائلاً: "شركة كريم بالنسبة لي هي أكثر من مجرد فرصة لزيادة دخلي، فقد كانت سند ودعم لي منذ انضمامي لها عام 2019، ففي كريم، يُقدَّر العمل الجاد، والاحترام بين الزملاء هو أمر مؤكد. لولا إنضمامي لكريم لما كنت قادراً على الوصول لما أنا عليه اليوم. لقد تحولت حياتي من شخص يكافح بشكل يومي لشخص يمتلك سيارة ومتمكن من توفير احتياجات عائلته اليومية ومن تدريس اولاده الأربعة، بعضهم في الجامعات والبعض الآخر في المدارس. كريم غيرت حياتي بطرق لم أكن أتوقعها أبدًا".
وقال الكابتن نظمي عقل، الذي يعمل كسوبر كابتن في كريم: "لقد مرت خمس سنوات على إنضمامي إلى كريم، ورغم حصولي على درجة في هندسة الكمبيوتر، وجدت عملي ككابتن أمرًا منطقياً أكثر اذ يمكنني كسب حوالي 80 دينار أردني في بعض الأيام. أشعر بارتباط عميق مع أهداف وقيم كريم, فانا اشعر بالتقدير الدائم لقاء عملي وأدائي وسلوكي، وأشعر كذلك بالإحترام والإنتماء وكأنني جزء من عائلة كبيرة. فقد قدمت لي كريم فرصاً للنمو والاستقرار، وإنه لشرف لي بأن اصبح الآن سوبر كابتن، بالأخص مع واجباتي الكبيرة اتجاه أولادي السبع. أنا اتطلع دائماً لما يخبئه المستقبل لي مع كريم".
وقالت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "في كريم التزامنا في خلق الفرص لجميع الأردنيين واضح وصريح. فكباتن كريم هم العمود الفقري لعملنا، ومن خلال ظروف العمل المرنة وفرص الكسب الإضافية، تقدم كريم للكباتن فرص لتحسين حياتهم. ونحن ملتزمون من خلال الشراكات المختلفة في جميع أنحاء الأردن بتوفير حلول مختلفة لتمويل سيارات الكباتن بشكل أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة والصيانة، بالإضافة لعروض الترفيه والطعام. كما نلتزم أيضاً في كريم بتوفير طرق اتصال مباشرة ومفتوحة مع الكباتن من خلال مراكز التشغيل الخاصة بنا، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكباتن، ومراكز الاتصال".
"نحن نتماشى في كريم مع استراتيجية التحول الرقمي في الأردن، فنحن لا نقوم فقط بخلق فرص عمل وفرص لزيادة الدخل، بل نعزز أيضًا التواصل والترابط في جميع أنحاء الأردن. فبإمكاننا معاً أن نساهم بالتغيير الإيجابي وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأردن". أضافت عودة.
انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.
يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.

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