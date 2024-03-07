الاحتلال يسلّم جثامين 47 شهيدا سرقها من مناطق متفرقة في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثامين 47 شهيدا سرقها الاحتلال من مناطق متفرقة من القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.



وأفادت مصادر طبية، بأن جثامين الشهداء التي جرى تسليمها، حُولت إلى مستشفى أبو يوسف النجار إلى مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وفي 30 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دُفنت جثامين 100 فلسطيني استُشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وجرى دفن الجثامين، وكان بعضها متحللا، لشهداء مجهولي الهوية، سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم.

