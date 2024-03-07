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عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

3/7/2024 5:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم العشرات من المستعمرين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وقام المستعمرون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.
وتقوم جماعات المستعمرين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.













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