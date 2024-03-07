عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
التاريخ
3/7/2024 5:09:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم العشرات من المستعمرين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وقام المستعمرون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.
وتقوم جماعات المستعمرين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.
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