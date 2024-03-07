مشروع قرار أممي لهدنة في السودان خلال رمضان.. وهذه أبرز بنوده

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يدعو لوقف فوري للاقتتال في السودان خلال شهر رمضان.



ونسبت الوكالة لدبلوماسيين -لم تسمهم- قولهم إن مجلس الأمن يعكف على مناقشة مشروع قرار صاغته بريطانيا بشأن هدنة بين الأطراف المتصارعة في السودان، مشيرين إلى أن مشروع القرار قد يطرح للتصويت عليه غدا الجمعة، ويبدأ العمل به في شهر رمضان الأسبوع المقبل.



ويدعو مشروع القرار الذي قالت رويترز إنها اطلعت على نصه "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".



ويحث مشروع القرار جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالب تلك الدول بدعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم السودان.

ولإقراره، يحتاج مشروع القرار لموافقة 9 أعضاء على الأقل من مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15، شريطة عدم استخدام حق النقض من جانب الدول الخمس التي تملك الحق في ذلك وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا.



ويعيش السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023 صراعا مسلحا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين داخل وخارج البلاد.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون للمساعدات الإنسانية، كما حذرت منظمات عديدة من مجاعة في البلاد.

الجزيرة