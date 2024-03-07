ترامب: سأقوم بتعليق مباشر على خطاب بايدن المحتال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيقوم بتعليق مباشر على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن في وقت لاحق اليوم الخميس.وقال ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: "يسعدني أن أبلغكم أننا سنقوم ليلة الغد ببث مباشر للتعليق على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه المحتال جو بايدن"، دون أن يوضح ما هي المنصة التي ستستخدم للبث المباشر.



وأضاف: "سأقوم، في رد سريع، بتصحيح أي وجميع البيانات غير الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالحدود واستخدامه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين، لملاحقة خصمه السياسي، أنا. شيء لم يحدث من قبل في هذا البلد!".



وأشار إلى "أننا فعلنا ذلك مرة من قبل وحققنا نجاحا هائلا - تحطيم جميع الأرقام القياسية. من المهم أن تحصل البلاد على الحقيقة!".

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