Thursday, 07 March 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب: سأقوم بتعليق مباشر على خطاب بايدن المحتال

3/7/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيقوم بتعليق مباشر على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقال ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: "يسعدني أن أبلغكم أننا سنقوم ليلة الغد ببث مباشر للتعليق على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه المحتال جو بايدن"، دون أن يوضح ما هي المنصة التي ستستخدم للبث المباشر.


وأضاف: "سأقوم، في رد سريع، بتصحيح أي وجميع البيانات غير الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالحدود واستخدامه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين، لملاحقة خصمه السياسي، أنا. شيء لم يحدث من قبل في هذا البلد!".


وأشار إلى "أننا فعلنا ذلك مرة من قبل وحققنا نجاحا هائلا - تحطيم جميع الأرقام القياسية. من المهم أن تحصل البلاد على الحقيقة!".

RT

MENAFN07032024000208011052ID1107947119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث