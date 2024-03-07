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التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

3/7/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تظهِر تعيين أول وزيرة في المملكة، في خطوة تاريخية تعزز دور المرأة في الحياة السياسية.


وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن الوثيقة تظهر البلاغ السامي الصادر عن قصر بسمان الزاهر، وفيه تكليف جلالة الملك الحسين الأول بن طلال بتشكيل حكومة جديدة تحت قيادة الشريف عبد الحميد شرف، وكانت إنعام المفتي من بين أولئك الوزراء المعينين في تلك الفترة، فأصبحت بذلك أول وزيرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.


وبين المركز أن هذا التعيين يعد رسالة ملكية تؤكد أهمية دور المرأة في الحكم والتنمية، ويعكس التزام الأردن بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن البلاغ الملكي السامي بهذا التعيين صدر في العام 1979 بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، وأن هذا القرار جاء في إطار جهود الأردن نحو بناء مجتمع أكثر تطورا وشمولا.

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