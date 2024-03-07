نقل 44 مصابا من غزة للعلاج في مصر

MENAFN - Al Wakeel News)عبر اليوم الخميس، 44 مصابا عبر معبر رفح قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، بالإضافة الى أعداد من المسافرين، بالتزامن من إدخال دفعة مساعدات جديدة لقطاع غزة.



وأفادت بيانات صادرة من إدارة معبر رفح اليوم، أنه يتم منذ الساعات الماضية إدخال 133 شاحنة مساعدات إغاثية منوعة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني لقطاع غزة، فيما يواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات للقطاع.



وأضافت إدارة المعبر، أنه يتم حاليا تفريغ شحنات الطائرات ونقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، وتوصيلها تباعا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني عبر بوابة معبر رفح البري.

