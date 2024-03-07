زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال غربي كوستاريكا

MENAFN - Al Wakeel News)ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل مقاطعة غواناكاستي شمال غربي كوستاريكا.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 78 كلم من منطقة تاماريندو بالمقاطعة وعلى عمق 11 كلم.



ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



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