زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال غربي كوستاريكا
التاريخ
3/7/2024 5:09:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل مقاطعة غواناكاستي شمال غربي كوستاريكا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 78 كلم من منطقة تاماريندو بالمقاطعة وعلى عمق 11 كلم.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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