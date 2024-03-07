ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30800 شهيد و72298 إصابة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشيرين الأول الماضي حتى الخميس، إلى 30800 شهيد و72298 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.



وقالت الوزارة، في اليوم الـ 153 للعدوان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و142 إصابة خلال 24 ساعة.



وأكدت أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.