Thursday, 07 March 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30800 شهيد و72298 إصابة

3/7/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشيرين الأول الماضي حتى الخميس، إلى 30800 شهيد و72298 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.


وقالت الوزارة، في اليوم الـ 153 للعدوان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و142 إصابة خلال 24 ساعة.


وأكدت أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN07032024000208011052ID1107947115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث