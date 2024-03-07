ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30800 شهيد و72298 إصابة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشيرين الأول الماضي حتى الخميس، إلى 30800 شهيد و72298 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، في اليوم الـ 153 للعدوان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و142 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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