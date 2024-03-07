غضب كبير في مصر... مدرس يضرب تلميذه بخرطوم بلاستيكي!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضج مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ يوم الثلاثاء، بحالة من الغضب الشديد من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، بعد أن نشر مواطن مصري مقطع فيديو يظهر فيه معلم وهو ينهال بالضرب على تلميذه بكل قسوة.

وأظهر المقطع المعلم وهو يمسك بيده خرطوما بلاستيكيا داخل أحد الفصول الدراسية، وينهال بالخرطوم ضربا على جسد التلميذ، والذي من الواضح أنه حينما اعترض على ما يواجهه، زاد المدرس من حدة الاعتداء وانهال بالضرب عليه أكثر.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مطالبين بضرورة تدخل المسؤولين للتحقيق في الواقعة.

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