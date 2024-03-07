غضب كبير في مصر... مدرس يضرب تلميذه بخرطوم بلاستيكي!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضج مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ يوم الثلاثاء، بحالة من الغضب الشديد من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، بعد أن نشر مواطن مصري مقطع فيديو يظهر فيه معلم وهو ينهال بالضرب على تلميذه بكل قسوة.
وأظهر المقطع المعلم وهو يمسك بيده خرطوما بلاستيكيا داخل أحد الفصول الدراسية، وينهال بالخرطوم ضربا على جسد التلميذ، والذي من الواضح أنه حينما اعترض على ما يواجهه، زاد المدرس من حدة الاعتداء وانهال بالضرب عليه أكثر.
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مطالبين بضرورة تدخل المسؤولين للتحقيق في الواقعة.
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