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أسهم أوروبا تتراجع قبيل قرار المركزي الأوروبي حول الفائدة

3/7/2024 5:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، في حين ارتفع سهم فيرجن موني بعد أن أبدت جمعية البناء الوطنية البريطانية رغبتها في شراء البنك.


وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 % مع تراجع معظم القطاعات باستثناء الرعاية الصحية والتأمين.
وكان المؤشر الفرعي لشركات السيارات وقطع الغيار أكبر الخاسرين إذ انخفض 1.1 % متجها نحو أكبر تراجع له في سبعة أسابيع.


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