أسهم أوروبا تتراجع قبيل قرار المركزي الأوروبي حول الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، في حين ارتفع سهم فيرجن موني بعد أن أبدت جمعية البناء الوطنية البريطانية رغبتها في شراء البنك.
وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 % مع تراجع معظم القطاعات باستثناء الرعاية الصحية والتأمين.
وكان المؤشر الفرعي لشركات السيارات وقطع الغيار أكبر الخاسرين إذ انخفض 1.1 % متجها نحو أكبر تراجع له في سبعة أسابيع.
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