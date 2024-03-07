Thursday, 07 March 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس وزراء بيرو الجديد يؤدي اليمين الدستورية

3/7/2024 5:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى رئيس وزراء بيرو الجديد، غوستافو أدريانزين، اليمين الدستورية، أمام رئيسة البلاد دينا بولوارتي؛ وذلك في قصر الحكومة في ليما.
وكان أدريانزين، محامٍ شَغَل منصب الممثل الدائم لبيرو لدى منظمة الدول الأمريكية، كما أدى كذلك وزراء جدد سيشكلون الحكومة اليمين الدستورية.
يُذكر أن رئيس وزراء بيرو السابق ألبرتو أوتارولا تَقَدم باستقالته من منصبه أمس.

سبق

MENAFN07032024000208011052ID1107947112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث