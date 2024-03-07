رئيس وزراء بيرو الجديد يؤدي اليمين الدستورية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدى رئيس وزراء بيرو الجديد، غوستافو أدريانزين، اليمين الدستورية، أمام رئيسة البلاد دينا بولوارتي؛ وذلك في قصر الحكومة في ليما.
وكان أدريانزين، محامٍ شَغَل منصب الممثل الدائم لبيرو لدى منظمة الدول الأمريكية، كما أدى كذلك وزراء جدد سيشكلون الحكومة اليمين الدستورية.
يُذكر أن رئيس وزراء بيرو السابق ألبرتو أوتارولا تَقَدم باستقالته من منصبه أمس.
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