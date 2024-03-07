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المركز الوطني للسكري يحدد ساعات الدوام في رمضان

3/7/2024 5:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للسكري في بيان اليوم الخميس، مواعيد دوام عياداته في شهر رمضان المبارك .

ووفقا للبيان يبدأ الدوام من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة.

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