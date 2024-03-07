زازين بروبرتيز تكشف عن زيادة الإقبال على المساكن المستدامة والعقارات على المخطط

(MENAFN
- Atteline) ● شهر فبراير الماضي شهد تسجيل 6,600 معاملة بيع على المخطط بقيمة تقارب 13 مليار درهم إماراتي
● العقارات على المخطط التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم إماراتي تواصل النمو في مختلف أنحاء دبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 07 مارس 2024: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن تسجيل سوق العقارات في دبي بمختلف قطاعاته 15,489 عملية بيع بقيمة تقارب 49 مليار درهم إماراتي خلال شهر فبراير الماضي. وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن 6,600 من هذه المعاملات هي عقارات على المخطط، وتعادل قيمتها 13.8 مليار درهم إماراتي، مما يعزز قوة هذا القطاع لمواصلة دفع عجلة نجاح القطاع العقاري في دبي.
وشهدت معاملات البيع الإجمالية، والتي بلغت قيمتها 48,99 مليار درهم إماراتي في الشهر الماضي، انخفاضاً بنسبة 16% بالمقارنة مع شهر يناير،، حيث أوضح مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز، أن العقارات على المخطط التي تقل قيمتها عن 3 ملايين درهم إماراتي ستواصل النمو في مختلف أنحاء الإمارة، لا سيما مع زيادة إقبال السكان على خيارات السكن معقولة التكلفة وعالية الجودة.
وأجرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً إصلاحات للحد من الإعلانات العقارية المزيفة، مما يمكن السكان من العثور على مساكن بأسعار معقولة دون المخاطرة بالتعامل مع الإعلانات الاحتيالية. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز سوق العقارات على المخطط في دبي، وقطاع العقارات عموماً، حيث سيتم فرض غرامات مالية بقيمة 50,000 درهم إماراتي وإيقاف المخالفين لهذه القواعد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار: "تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على منع الأنشطة الضارة بالسلامة العامة للعقارات في الدولة، وتساهم الجهود الأخيرة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في تعزيز هذه الفكرة. ويتطلع العديد من سكان دبي إلى الاستقرار في الإمارة، وشراء منازل خاصة بهم بدلاً من الإيجار على المدى الطويل، حيث ستساهم مثل هذه الإصلاحات بشكل كبير في توفير بيئة تسهل تلبية متطلبات السوق. كما تتزايد رغبة سكان دولة الإمارات في امتلاك المساكن المستدامة بأسعار معقولة، باعتبارها الخيار الأمثل لمستقبل أفضل. ويتزايد اهتمام دولة الإمارات بالاستدامة، ويتجلى ذلك في قرارها بتمديد عام الاستدامة حتى العام الجاري، وهو ما يثمر عن إعادة رسم ملامح مشهد العقارات."
وتستعد شركة زازين بروبرتيز، نتيجةً لتزايد أهمية ممارسات البناء الأخضر والتصاميم عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة في السوق، لإطلاق مشروع عقاري مستدام آخر في الفرجان، وذلك بعد إكمال مشروعها الأخير زازين غاردنز، والذي توشك فيه على الانتهاء من مرحلة البناء، ليصبح أول مشروع تطوير عقاري سكني مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة ليد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في مايو المقبل. وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.
-انتهى-
نبذة عن مادهاف دهار:
مادهاف دهار هو خبير متخصص في إدارة الأعمال القائمة على البيانات، ويتمتع بمسيرة مهنية متنوعة وحافلة بالنجاحات تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاعات مختلفة. ويتميز دهار بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال التجارية وتنفيذها، إلى جانب استراتيجيات التسويق التي تتيح له المساهمة بقوة في تعزيز النمو. وشارك دهار في تأسيس زازين بروبرتيز في دبي لتوفير بيئات معيشة صحية من خلال تطوير مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتولى منذ ذلك الحين قيادة الإطلاق الناجح لمشروعين سكنيين مستدامين (زازين وان وزازين غاردنز)، ما جعله يدخل قائمة كونستركشن ويك باور 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع الإنشاءات، وأفضل 25 شخصية في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط لعام 2023.
لمحة عن شركة زازين بروبرتيز:
تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.
وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.
وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. ويجري حالياً تطوير أحدث المشاريع العقارية المستدامة الخاصة بالشركة الرائدة، التي استكملت المبيعات على المخطط لمشروع زازين غاردنز، مع مشروع جديد قريب الاكتمال في ذات المنطقة يضم شقة عرض خاصة ومركز للمبيعات في موقع المشروع.
MENAFN07032024006284014322ID1107947037