تحليل سوق العملات لليوم بول تيرنر المدير التنفيذي لشركة كابكس في الامارات و الشرق الاوسط

(MENAFN
- Your Mind Media ) ٥ مارس ٢٠٢٤
يواصل مؤشر الدولار تحركه في نطاق جانبي، حيث تستمر الأسواق في استيعاب البيانات التي نشرت خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهرت تلك البيانات انكماشا أسرع من المتوقع في قطاع التصنيع الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع معنويات المستهلكين في فبراير، حيث تدهورت كل من التوقعات والظروف الحالية وفقا للقراءة النهائية لمسح المستهلكين في ميشيغان. قد يظل المتداولون حذرين قبل صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات الفيدرالي، لتقييم توقعات معدلات الفائدة. من المتوقع صدور أرقام نشاط الخدمات وطلبات المصانع في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، وقد يترتب على تلك البيانات تعرض الأسواق لبعض التقلبات.
لم يظهر اليوان أي تغيرات كبيرة أمام الدولار بعد أن حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 5%، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق. حيث وضعت الصين أهدافا لمعدل البطالة في المناطق الحضرية بحوالي 5.5%، وتحقيق خلق 12 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية، إلى جانب زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3%. تتجه أنظار المستثمرون صوب التحديثات من اجتماعات "الدورتين" الجارية للحصول على خطط سياسية أكثر وضوحا. من جانبه أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) أكبر خفض لمعدل الفائدة الرئيسي على القروض لمدة 5 سنوات منذ طرحه في عام 2019، حيث تم خفضه بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95٪ في فبراير. بالرغم من أن أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي وأهداف التوظيف المستقرة قد توفر بعض الدعم لليوان، إلا أن هناك مخاوف مستمرة بسبب التباطؤ في قطاع الخدمات وأهداف التضخم المعتدلة، بالإضافة إلى إجراءات السياسة النقدية العدوانية من قبل بنك الشعب الصيني، مما يؤثر سلبا على المعنويات العامة إلى حد ما.
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