الفنانة العالمية أليشيا كيز تحيي حفلاً على مسرح سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا-1

(MENAFN
- JUMMAR PR) يستضيف المسرح الرئيسي لحلبة كورنيش جدة النجمة العالمية الحائزة على العديد من جوائز جرامي أليشيا كيز يوم السبت 9 مارس 2024، ضمن الحفلات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا-1، في أول حفل تحييه كيز في جدة، والثالث لها في المملكة العربية السعودية.
وستظهر كيز في حفلها على المسرح يوم 9 مارس، وستعقد حوارات ثرية مصاحبة يوم 8 مارس، برعاية جود انتشنز ومدل بيست.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم الجمعة 8 مارس، ستدير كيز النسخة الثالثة من مبادرتها الحوارية التي تحمل عنوان "من النساء إلى النساء". سيقام هذا الحدث الخاص، الذي تستضيفه مدل بيست، في جدة خلال أسبوع الجائزة الكبرى. وحوارات "من النساء إلى النساء" عبارة عن تجمع للنساء الرائدات المؤثرات، اللاتي سيشاركن في حوار حول دور المرأة في دعم الثقافة داخل المملكة العربية السعودية وحول العالم. ويستعرض هذا الحدث وجهات نظر وأهداف شريحة واسعة من النساء اللاتي يحدثن تغييرات كبيرة في المملكة.
وسبق لكيز زيارة السعودية مرتين، حيث أسرتها الصحراء والحضارات القديمة التي قامت على أرض المملكة. وقالت المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة "يسعدني أن أعود إلى المسرح هذه المرة في جدة، وهي التجربة الأولى لي في هذا المكان، وهي تجربة لم يسبق أنني عشتها في هذه المنطقة من قبل. كما أنني أستشعر حالة إلهام في التواصل بطريقة هادفة مع النساء الرائعات هناك لمناقشة السرديات الثقافية والإبداعية التي تتجاوز الحواجز، والتي نقودها بشكل جماعي وفردي. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، أرى أن هذا هو الوقت المثالي لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر علينا."
باعت كيز، الحائزة على جائزة جرامي 16 مرة، أكثر من 90 مليون أسطوانة، وهي واحدة من أفضل فناني الموسيقى مبيعًا في العالم على الإطلاق. بدأت مسيرتها الفنية كعازفة بيانو وتلقت تدريبًا كلاسيكيًا في تأليف الأغاني في سن 12 عامًا، وحصلت على فرصة إصدار تسجيل في سن 15 عامًا. وحقق ألبومها الأول "Songs in A Minor" عام 2001، نجاحًا على المستوى التجاري ولدى النقاد، حيث قدمت أغنيتها الشهيرة "Fallin" التي كانت أول أغنية لها تتصدر قائمة Billboard Hot 100. وهي أيضاً رائدة أعمال وناشطة ومنتجة رئيسية لمسرحية Hell's Kitchen ومؤلفة من أصحاب الإصدارات الأكثر مبيعًا لدى نيويورك تايمز، كما أنها مؤسسة شركة مستحضرات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية Keys Soulcare، والتي تسعى لأن تكون سبباً للإرتقاء والإلهام.
يمكن الحصول على تذاكر الحفل ومزيد من المعلومات هنا - فورمولا 1 2024 - مهرجان الموسيقى في جدة | مدل بيست
الصور المعتمدة – صور ايه كيه – جوجل درايف
سوف يبث الحفل عبر يوتيوب.
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